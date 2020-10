Feyenoord pakt negatief Europees record na ongekende avond in De Kuip

Advocaat wijst naar ‘dramati­sche arbiter’ én naar de eigen ‘slappe ploeg’

21:39 Trainer Dick Advocaat wilde na de zware nederlaag van Feyenoord in de Europa League tegen Wolfsberger AC (1-4) niet zoveel zeggen over de scheidsrechter. ,,Want we hebben niet alleen daardoor verloren. We begonnen zelf te slap en speelden in de eerste helft slecht”, zei Advocaat.