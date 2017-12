Feyenoord sluit af met welverdiende zege op Napoli

Feyenoord maakte niet alleen een einde aan een reeks van acht nederlagen op het hoogste Europese podium, het verdiende ook een overwinningspremie van 1,5 miljoen euro. Bovendien bleef de landskampioen een pijnlijke aftocht met nul punten bespaard. Toen Tonny Vilhena in de slotfase met twee keer geel van het veld werd gestuurd, leek het toch nog mis te gaan voor Feyenoord. In de extra tijd sloegen de tien Rotterdammers echter zowaar zelf nog toe.



Feyenoord had aanvankelijk niets in te brengen tegen het dominante Napoli, dat al na iets meer dan anderhalve minuut de leiding nam. Na een vrije trap schoot Piotr Zielinski de bal achter doelman Kenneth Vermeer (0-1). Vermeer stond voor het eerst dit seizoen in de hoofdmacht onder de lat, nadat hij aan het einde van de voorbereiding een handblessure had opgelopen.



Trainer Giovanni van Bronckhorst greep de laatste wedstrijd van dit seizoen in Europees verband aan om Vermeer ritme te laten opdoen. Zondag tegen FC Utrecht moet de keeper weer plaatsmaken voor Brad Jones. Naast Vermeer stond er nog een verrassende naam in het Rotterdamse elftal. De achttienjarige verdediger Tyrell Malacia maakte als linksback zijn debuut.



Napoli was zeker het eerste half uur de baas in De Kuip, maar dat veranderde toen Nicolai Jørgensen vanuit het niets ineens de gelijkmaker binnenkopte na een afgemeten voorzet van Steven Berghuis (1-1). Die treffer gaf Feyenoord en het Legioen weer wat hoop.



De spelers van Napoli hoorden in de rust ongetwijfeld dat concurrent Sjachtar Donetsk al met 2-0 voor stond tegen Manchester City, waarmee de hoop op een vervolg in de Champions League nagenoeg verdween. De lichtblauwe formatie uit Napels zette na rust amper meer aan en gaf Feyenoord daardoor de kans om de Champions League toch nog fraai af te sluiten.