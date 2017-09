Feyenoord staat voor loodzware klus in Napels

Feyenoord staat vanavond opnieuw voor een zware opgave in de Champions League. De landskampioen neemt het in Napels op tegen Napoli, de ongeslagen koploper van de Serie A. Zowel Feyenoord als Napoli ging twee weken geleden onderuit tijdens de eerste speelronde van de groepsfase.



De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst was na een dramatische start in de eigen Kuip kansloos tegen Manchester City (0-4). De lichtblauwe formatie uit Napels moest in Oekraïne met 2-1 buigen voor Sjachtar Donetsk. Feyenoord mist in Stadio San Paolo niet alleen de al langer geblesseerde spits Nicolai Jørgensen, maar ook verdediger Eric Botteghin. De Braziliaan hield een zware knieblessure over aan de verloren thuiswedstrijd zaterdag in de competitie tegen NAC Breda (0-2).



Supporters van Feyenoord zijn niet welkom in het stadion waar Diego Maradona zo'n dertig jaar geleden zo vaak werd bejubeld. Hoewel ze geen kaartje mochten kopen voor de wedstrijd, zijn vele tientallen Rotterdamse fans naar Napels gereisd. Feyenoord heeft hen dringend verzocht niet naar het stadion te komen.