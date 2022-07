Feyenoord stalt aanvaller bij Dynamo Dresden, Ten Hag laat doelman gaan, Monza wil Icardi

Heracles-trai­ner Lammers: ‘Uitslag is niet het belangrijk­ste’

Natuurlijk had John Lammers liever meer doelpunten gezien dan de gemaakte zes. Maar het aantal treffers van Heracles vrijdagavond in de eerste oefenwedstrijd in en tegen Manderveen, noemde de nieuwe oefenmeester van de Almelose eerstedivisionist niet het belangrijkste. „Niet geblesseerd raken en iedereen 45 minuten zien voetballen”, sprak de trainer na afloop van het met 6-0 gewonnen duel.

1 juli