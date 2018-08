Feyenoord steunt in Slowakije op de jeugd

Boete en schorsing voor Peng Shuai wegens vals spel

8:28 De Chinese tennisster Peng Shuai is voor een half jaar geschorst, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens overtreding van de anticorruptieregels. De dubbelkampioene op Wimbledon 2013 had voorafgaand aan datzelfde toernooi in 2017 geprobeerd nog van tennispartner te veranderen nadat de deadline verstreken was.