Feyenoord treft Sporting, Young Boys en Rangers

Feyenoord moet het in de poulefase van de Europa League opnemen tegen FC Porto. Dat is het resultaat van de loting in Monaco. Het Zwitserse Young Boys en Rangers uit Schotland maken groep G compleet.

Porto

In de zomer van 2014 verruilde Bruno Martins Indi Feyenoord voor FC Porto, maar inmiddels is van Nederlandse inbreng bij de Portugese topclub geen sprake meer. Wel komen de Feyenoorders Jesús Corona tegen die twee seizoenen voor FC Twente speelde voordat hij in de zomer van 2015 overstapte naar FC Porto. De nummer 2 van de Portugese competitie van vorig jaar - met voormalig Real Madrid-sterspeler Pepe in de gelederen - werd in de voorronde voor de Champions League uitgeschakeld door FC Krasnodar. De nieuwe ploeg van voormalig Feyenoorder Tonny Vilhena kwam daarna in de play-offs te kort tegen Olympiakos.

Young Boys

Young Boys werd vorig seizoen kampioen van Zwitserland met een voorsprong van liefst 20 punten op nummer 2 FC Basel. Na vijf speelronden gaat de ploeg van de Servische buitenspeler Miralem Sulejmani (eerder speler van Ajax en sc Heerenveen) weer aan de leiding. De Zwitsers komen ook via de kwalificatiereeks voor de Champions League in de groepsfase van de Europa League. In de voorbereiding ging Feyenoord met 3-0 onderuit in een oefenduel met Young Boys.

Rangers

Rangers, getraind door Steven Gerrard, eindigde vorig seizoen als tweede in Schotland. Vroeger bereikte het vier keer de finale van een Europees clubtoernooi, in 1961, 1967, 1972 en 2008. Alleen in 1972 wist de Schotse ploeg te winnen en mocht ze de trofee voor de Europa Cup voor bekerwinnaars in de prijzenkast zetten. Na een faillissement in 2012 moest Rangers weer helemaal in de laagste klasse in Schotland spelen en ging het verder onder de huidige naam.

De groepsfase van de Europa League begint op donderdag 19 september. Het exacte speelschema wordt nog bekendgemaakt.