Feyenoord treft Sturm Graz of Larnaca, Vitesse mogelijk tegen club van Maradona

Vitesse

Ook Vitesse weet waar het aan toe is. De Arnhemmers moeten eerst het ijzersterke Basel verslaan en dan staat het in de play-offs tegenover de winnaar van het duel tussen het Cypriotische Apollon Limassol en Dinamo Brest (Wit-Rusland). Bij Dinamo Brest is Diego Maradona sinds kort voorzitter. Vitesse zou met een uitwedstrijd beginnen.



Vitesse rekende in de vorige ronde af met het Roemeense Viitorul. Na een 2-2 gelijkspel in Oost-Europa werd het in het Gelredome 3-1.