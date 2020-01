Feyenoord verhuurt Kelly aan Oxford United

Klasse­ments­lei­ders geven terrein prijs in Dakar Rally

15:32 De leiders in het klassement voor auto's en motoren in de Dakar Rally hebben woensdag in de vierde etappe terrein prijs moeten geven. Rallylegende Stéphane Peterhansel en zijn bijrijder Paulo Fiuza wonnen de test over 672 kilometer van Neom naar Al-Ula in Saudi-Arabië. Bij de motorrijders was de Chileen Jiose Ignacio Cornejo de beste.