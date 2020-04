Feyenoord voor ruim 30.000 euro beboet door UEFA

Ruim de helft van de totale boete, 18.000 euro, is omdat fans eind november tijdens de thuiswedstrijd tegen Rangers FC de trappen in de Kuip blokkeerden. De UEFA let daar streng op. Ook moet Feyenoord 4250 euro betalen omdat er vuurwerk werd afgestoken in het stadion. Het duel met de Schotse club eindigde in 2-2.