Feyenoord wacht pittige kluif in heet Zilina

De belangen zijn op voorhand duidelijk. Tréncin, de club waar de Nederlander Ricardo Moniz de trainer is, mág. Feyenoord moét. Reden voor Moniz om zijn club voorafgaand aan het duel nog eens extra in de gerieflijke underdog-rol te maneuvreren. ,,Feyenoord is een megagrote club, ook in Slowakije’’, ervaart hij. ,,Logisch dat die club de favoriet is.’’

Maar makkelijk zal het vanavond zeker niet worden in het stadion van MSK Zilina, dat gevuld zal zijn met enige honderden fans van de Rotterdamse club. Er moet op kunstgras gevoetbald worden en het is bovendien snikheet in Slowakije, ver boven de dertig graden.

De vraag is hoe een speler als Jordy Clasie, die lang geen hele wedstrijd heeft gespeeld, zich houdt onder de tropische omstandigheden. Desondanks zal de middenvelder, vanwege de vele absenten, zijn ploeg aan de hand moeten nemen. Bekend was al dat Jeremiah St. Juste, Nicolai Jorgensen, Yassin Ayoub (allen geblesseerd) en Tonny Vilhena (geschorst) niet inzetbaar zouden zijn tegen Tréncin. Woensdag kwamen daar ook Eric Botteghin (privéomstandigheden) en Robin van Persie (niet wedstrijdfit) bij. Vermoedelijk kan laatstgenoemde zondag, wanneer Feyenoord uit bij De Graafschap de competitie opent, wel weer in actie komen.

Volledig scherm Jordy Clasie en Justin Bijlow. © Pim Ras Fotografie

Jongelingen

Vandaag zal zijn vervanger in de aanval waarschijnlijk Dylan Vente zijn, een van de vele jongelingen die met de Rotterdamse club is afgereisd naar Slowakije. Onduidelijk is nog wie het doel verdedigt bij Feyenoord: Justin Bijlow of Kenneth Vermeer.

Rond 17.30 uur, wanneer de ploeg van Giovanni van Bronckhorst in het stadion arriveert, wordt de opstelling van Feyenoord officieel bekend. Dan zal de selectie ook kennis maken met de verre van geweldige kunstgrasmat in Zilina. De laatste training voorafgaand aan het duel met Tréncin werkte Feyenoord gewoon in Nederland af.

Wint de ploeg van Van Bronckhorst de tweestrijd met Tréncin, dan volgt daarna een dubbele ontmoeting met het Oostenrijkse Sturm Graz. De winnaar daarvan gaat naar de poulefase van de Europa Leauge.