FIA: 'Geen sprake van normaal F1-seizoen’

De organisatoren van de Grote Prijs van Australië praten met de autoriteiten over mogelijke verplaatsing van de race vanwege de strikte coronamaatregelen in het land. Dat verbaast voorzitter Jean Todt van de internationale autosportfederatie FIA niets: ,,Ik denk dat we de komende dagen over heel wat mogelijke veranderingen op de sportkalenders te horen krijgen, niet alleen de Formule 1.”

,,We zijn jammer genoeg nog niet van het coronavirus af, ook al is er een vaccin. Overal zijn er lockdowns, dus zeker de eerste helft van het komende jaar zal de racekalender er anders komen uit te zien dan gehoopt; er zal geen sprake zijn van een ‘normaal’ seizoen”, aldus Jean Todt tegen het gezaghebbende Autosport.com.

Net als vorig jaar gooit de coronacrisis mogelijk roet in het eten voor de GP van Australië, die dit jaar op 21 maart in Melbourne op de planning staat. De opening van het Formule 1 seizoen wordt mogelijk uitgesteld, omdat Australië een streng coronabeleid hanteert. ,,De gesprekken tussen de organisatie, de overheid en de Formule 1 over de kalender voor 2021 zijn gaande”, zei een woordvoerder van de staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is. ,,De overheid legt prioriteit bij de volksgezondheid, maar wil ook onze topsportkalender beschermen. In de komende weken valt een beslissing.”

De kaartverkoop is nog niet begonnen. Vorig jaar werd de Australische GP vlak voor de start van de eerste training geschrapt, nadat medewerkers van de renstal McLaren positief hadden getest op het coronavirus. Vervolgens duurde het maanden totdat de Formule 1 zijn eerste race kon afwerken in Oostenrijk. In het ingekorte seizoen konden toch nog zeventien races op voornamelijk Europese circuits worden verreden.

Het management van de Formule 1 bracht onlangs de voorlopige kalender voor 2021 naar buiten en daarop staan 23 races, traditioneel verspreid over zo’n beetje de hele wereld. Ook de terugkeer van de Grote Prijs van Nederland is voorzien. De race op het verbouwde circuit in Zandvoort is gepland voor 5 september.