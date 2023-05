FIA hakt knoop door en blaast Grand Prix van Emilia-Romagna af door noodsituatie in Italië

De zesde Grand Prix van het seizoen is op advies van de lokale autoriteiten woensdagmiddag, twee dagen voor de eerste actie óp het Italiaanse asfalt, geannuleerd. Dat bericht kwam al nauwelijks meer als verrassing na de vele beelden van de ondergelopen support paddock van het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, die de laatste dagen op sociale media circuleerden.

Toen de Italiaanse vice-premier en minister van infrastructuur Matteo Salvini vervolgens een oproep deed om de Grand Prix te annuleren, wist iedereen wel wat er aan zat te komen. Zeker omdat dinsdagmiddag alle aanwezigen al van het circuit ’s werden geëvacueerd vanwege overstromingsgevaar, met het stijgende waterpeil van de aangrenzende rivier de Santerno. Ook werd al het personeel toen al meteen verboden om woensdag überhaupt richting het circuit te komen.

Veiligheid niet te waarborgen

Noord-Italië kampt al dagen met hevige regenval met alle nare gevolgen van dien. Rivieren die uit oevers treden, overstromingen van dorpen en steden en veel druk op de hulpdiensten. Scholen sloten eerder deze week al in een groot deel van de getroffen regio en de autoriteiten adviseerden iedereen thuis te werken en niet zomaar op pad te gaan. Salvini vertelde aan Gazetta dello Sport het wel zo gepast te vinden de Grand Prix uit te stellen of te annuleren om zo ‘op alle inspanningen te concentreren om deze noodsituatie het hoofd te bieden’.

Na overleg met de autoriteiten en de lokale promotors besloot de F1-leiding dan ook dat afblazen nog de enige optie was, omdat de veiligheid van coureurs, personeel en fans simpelweg niet te waarborgen is. En ook omdat de Grand Prix, een evenement met tienduizenden bezoekers, niet nog een zwaardere druk op de hulpdiensten wilde leggen. Vandaar dat er vroegtijdig, nog voor de meeste fans afreizen naar Italië, besloten werd tot annuleren.

Het is nog maar de vraag of de GP op het asfalt van Imola dit jaar überhaupt nog op de kalender komt. Formule 1 is bezig aan een recordseizoen met 23 geplande races, Imola zou de zesde zijn. En heel veel lege weekenden zijn er niet meer, de komende maanden.

Tragedie

F1-topman Stefano Domenicali, zelf afkomstig uit de regio, kwam na overleg met de autoriteiten, de burgemeester, de betreffende ministers, de veiligheidsdiensten en de FIA-president met een statement. ,,Het is zo’n tragedie om te zien wat er is gebeurd met Imola en Emilia Romagna, de stad en regio waarin ik ben opgegroeid en mijn gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers van de overstromingen en de getroffen families en gemeenschappen”, aldus Domenicali.

Verstappen eens met beslissing om race te schrappen Formule 1-coureur Max Verstappen staat achter de beslissing om de Grote Prijs van Emilia-Romagna van komend weekend te schrappen. „Onze gedachten gaan uit naar alle getroffenen van de zware regen en overstromingen in de regio", schreef Verstappen op sociale med. „We wensen jullie veel sterkte om deze periode veilig te doorstaan."

,,Ik wil mijn dankbaarheid en bewondering uiten voor de ongelooflijke hulpdiensten die onvermoeibaar werken om degenen die hulp nodig hebben te helpen en de situatie te verlichten – het zijn helden en heel Italië is trots op hen. De genomen beslissing is de juiste voor iedereen in de lokale gemeenschappen en de F1-familie, omdat we de veiligheid moeten waarborgen en de autoriteiten niet extra moeten belasten terwijl ze met deze zeer vreselijke situatie omgaan.”

Dodental op acht personen

Het dodental door de overstromingen in het noorden van Italië is inmiddels opgelopen tot zeker acht. Minstens zesduizend mensen zijn in veiligheid gebracht en er vinden nog meer evacuaties plaats, melden Italiaanse media.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

