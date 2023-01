FIA-voorzitter niet happig op miljardenbod voor Formule 1: ‘Gebruik gezond verstand’

Roeblev verslaat Rune na spektakel­stuk en stuit in kwartfina­le op Djokovic

Andrei Roeblev heeft de kwartfinales bereikt van de Australian Open. De Rus klopte de Deen Holger Rune in vijf spectaculaire sets, met een match-tiebreak die eindigde in 11-9. Roeblev treft in de volgende ronde Novak Djokovic. De Serviër ontdeed zich in zijn achtste finale in iets meer dan twee uur van Alex de Minaur en stond slechts vijf games af.

14:54