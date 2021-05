FIA zet toch streep door GP van Turkije, extra race in Oostenrijk gepland

,,We willen de Grand Prix-kalender behouden, het schema niet veranderen en races niet per se uitstellen. Maar we weten nog niet precies hoe we dat moeten doen.” Deze woorden sprak Formule 1-directeur Stefano Domenicali bij Sky TV vorige week zaterdag nog, toen ook al geruchten gingen dat de race in Istanboel niet door zou gaan.



Groot-Brittannië heeft Turkije bestempeld als een risicoland vanwege de hoge coronacijfers. Dat betekent dat alle reizigers die vanuit Turkije terug naar Groot-Brittannië reizen, tien dagen in quarantaine moeten. Aangezien zeven van de tien Formule 1-teams uit Engeland komen, zorgde dat voor een onhoudbare situatie.