‘FIFA-leden kregen miljoenen om WK aan Rusland en Qatar toe te wijzen’

Van der Sar: ‘Zonde als er een arbitrage­zaak over Nouri komt’

6 april Directeur Edwin van der Sar van Ajax kan zich niet vinden in het volgens hem eenzijdige beeld waarmee hij soms wordt geconfronteerd sinds de uitzending van De Wereld Draait Door over Abdelhak Nouri, de voetballer die in de zomer van 2017 tijdens een oefenwedstrijd in elkaar zakte en daar zwaar hersenletsel aan heeft overgehouden.