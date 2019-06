Finale Fed Cup in Perth

Perth was tien jaar geleden voor de laatste keer gastheer van een duel in de Fed Cup. De Australische stad is in de tenniswereld vooral bekend van de strijd om de Hopman Cup, die sinds 1989 jaarlijks in Perth werd gehouden. Dat toernooi voor gemengde teams maakt met ingang van volgend jaar plaats voor de ATP Cup. Dat nieuwe evenement voor landenteams, alleen met mannen, zal in Sydney, Brisbane en Perth worden gehouden.



Frankrijk haalde voor de zesde keer de finale van de Fed Cup dankzij een zege op Roemenië in april. Australië bereikte voor de eerste keer sinds 1993 de eindstrijd ten koste van Wit-Rusland. Ashleigh Barty, eerder deze maand de winnares op Roland Garros, is één van de smaakmakers van Australië.