Finale WTA-toernooi Luxemburg gaat tussen Ostapenko en Görges

De 22-jarige Ostapenko, in 2017 winnares van Roland Garros, staat voor de tweede week op rij in een finale. Vorige week haalde ze de eindstrijd in Linz, waarin ze het moest afleggen tegen de 15-jarige Amerikaan Cori Gauff. De Letse heeft twee WTA-titels op zak. Enkele maanden na haar verrassende triomf in Parijs was ze ook de beste in Seoul.



Görges (30) boekte begin dit jaar in Auckland haar zevende toernooizege op het hoogste niveau. De Duitse haalde dit jaar ook al de finale in Birmingham, maar daarin moest ze buigen voor Ashleigh Barty, de huidige nummer 1 van de wereld.