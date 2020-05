‘Financieel is F1 natuurlijk volledig uit de klauwen gelopen’

Door Arjan Schouten



McLaren-teambaas Zak Brown had het over een ‘cruciale dag voor de toekomst van de Formule 1’. De World Motorsport Council van de FIA gaf gisteren een definitieve klap op verregaande hervormingen van de koningsklasse van de autosport. Vanaf 2021 mogen teams veel minder besteden en geldt er wat betreft testuren een handicap-systeem waarin de zwakkere teams in het voordeel zijn. Het zijn de belangrijkste revoluties in een dik pakket vol met nieuwe regels, die vooral financiële gevolgen hebben. ,,En dat moésten ze doen ook. Dat was heel hard nodig’’, analyseert oud-coureur Michael Bleekemolen. ,,Want het spoort natuurlijk niet dat sommige teams honderden miljoenen per jaar spenderen en soms zelfs een half miljard, om twee jongens anderhalf uur te laten racen op zondagmiddag.’’