FK Krasnodar hoopt op Tonny Vilhena

Vilhena staat nog maar één seizoen onder contract in de Kuip. De international kan volgens afspraak voor een niet al te hoge transfersom Rotterdam verlaten. De nieuwe trainer Jaap Stam hoopte dat Vilhena nog langer zou willen blijven bij Feyenoord, maar die kans lijkt niet al te groot.



Feyenoord start over een week met de training, achter gesloten deuren, met de voorbereiding. Vilhena heeft sowieso langer vrijaf gekregen omdat hij met Oranje de Nations League in Portugal afwerkte. Als Vilhena vertrekt moet Stam een vrijwel volledig nieuw middenveld formeren. Jordy Clasie keert immers ook niet meer terug in de Kuip en Robin van Persie, die vaak als diepste middenvelder speelde, is gestopt met voetballen.