Flauwgevallen Van Barneveld is weer oké: ‘Gezondheid van mijn vader zorgt voor stress’

Krijgt Brama weer leven in worstelend FC Twente? 'Van praten krijg je energie’

19 maart ENSCHEDE - Het worstelende FC Twente treft vanavond met Heerenveen een tegenstander die ook niet in een goede fase zit. De hoop op de ommekeer is intens, want winnen geeft energie en dat mist de ploeg uit Enschede. Hoe krijgen Ron Jans en Wout Brama weer leven in het elftal?