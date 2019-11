Flick en Lewandowski loodsen Bayern naar achtste finales

De 2-0 zege viel uiteindelijk nog tegen, want Bayern München creëerde liefst 27 doelpogingen, waarvan elf op het doel van Olympiakos. Olympiakos kwam tot slechts drie kansen in de Allianz Arena in München.



Robert Lewandowski maakte in de 69ste minuut de meer dan verdiende openingsgoal voor Der Rekordmeister, door een voorzet van Kingsley Coman knap binnen te werken bij de eerste paal. De 31-jarige spits uit Polen scoorde dit seizoen al 21 keer in 17 duels in alle competities en al zes keer in vier duels in de Champions League. Ivan Perisic maakte er in de 88ste minuut ook nog 2-0 van uit een voorzet van Corentin Tolisso.