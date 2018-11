Floersch geopereerd aan nekwervel na zware crash

Derby Grol - VIOS Beltrum verplaatst naar zaterdag 8 december

11:46 GROENLO - De derby tussen Grol en VIOS in de derde klasse C is een dag naar voren gehaald. Het duel stond ingepland voor zondag 9 december, maar de clash gaat gespeeld worden op zaterdag 8 december. De aftrap op sportpark Den Elshof is om 19.00 uur.