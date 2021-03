Floranus in zomer transfervrij weg bij Heerenveen

Polman schiet meteen raak bij geslaagde rentree in Denemarken

8:55 Estavana Polman heeft haar rentree gemaakt na een zware knieblessure. De Oranje-handbalster kwam in de Deense competitiewedstrijd tegen Silkeborg een kwartier voor tijd in het veld bij Team Esbjerg, bij een voorsprong van 25-16. Het eerste schot van Polman was direct raak en ze scoorde daarna nog drie keer. Esbjerg won in Silkeborg met 37-22.