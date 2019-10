Focus Red Bull Racing nu al op volgend jaar: ‘Dit seizoen niet meer zo interessant’

9-0 nederlaag Schaamte bij Southamp­ton: ‘Verschrik­ke­lijk, een nachtmer­rie’

9:50 Leicester City liet gisteravond geen spaan heel van Southampton. The Foxes boekten de grootste uitoverwinning in de historie van de Premier League: 0-9, tevens een evenaring van de grootste overwinning (Manchester United tegen Ipswich Town in 1995) sinds de start van de Premier League in 1992. Een ware nachtmerrie voor Southampton.