Fognini moet rentree opnieuw uitstellen

Door het letsel moest hij ook al het graveltoernooi van Barcelona overslaan. Tijdens de ochtendtraining donderdag kreeg de 31-jarige Italiaan weer last.



Gravelspecialist Fognini is in voorbereiding op Roland Garros. In Monte Carlo won hij zijn eerste masterstoernooi. De nummer twaalf van de wereld vreest ook al voor deelname aan het toernooi van Madrid. ,,Ik moet naar mijn lichaam luisteren, alleen als ik mij 100 procent voel zal ik daar spelen."