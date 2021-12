Formule 1 bij KPN en VodafoneZiggo, Grand Prix van Zandvoort komende drie jaar live te zien bij NOS

Deze Tukkers zijn erbij als Verstappen zondag de finale rijdt in Abu Dhabi: ‘Pak die kans, zei mijn vrouw’

Dennis Lentfert (41) uit Enschede is voor zijn werk een week in Dubai, zag een tijdje geleden al dat de Formule 1 in Abu Dhabi was en boekte een paar dagen extra. Nu kan hij zijn geluk niet op. Met collega Jos Nitert (38) uit Enter is hij er bij als Max Verstappen zondag de wereldtitel kan pakken.

7 december