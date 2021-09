Formule 1-coureurs prijzen ‘rodelbaan’ Zandvoort: ‘Het is een zeer opwindend rondje’

De Italiaanse circuitontwerper Jarno Zaffelli kan tevreden achterover leunen. De Formule 1-coureurs zijn lovend over de verbouwingen die hij heeft bedacht voor het circuit van Zandvoort. Met name de schuine helling in kombocht 3 (Hugenholtz) vonden de meeste coureurs een spectaculaire ervaring tijdens hun eerste kennismaking met het circuit in de duinen. “Uniek, het is alsof je in een rodelbaan glijdt”, oordeelde de Franse rijder Pierre Gasly van AlphaTauri.

Het circuit in Zandvoort schakelde Zaffelli in zodra bekend werd dat de Formule 1 weer zou terugkeren op Nederlandse bodem. De Italiaan liet zich inspireren door de ‘ovals’ in de Verenigde Staten en ontwierp speciaal voor Zandvoort twee komvormige bochten, met een hellingsgraad van respectievelijk 18 en 19 procent.

“Die kombochten zijn ongelooflijk om in een Formule 1-wagen te rijden”, vond de Monegask Charles Leclerc, die in de tweede vrije training de snelste was in zijn Ferrari. “Ik had geweldige grip en het loont echt op deze baan om risico te nemen.”

Sebastian Vettel was ook uitgesproken. “We hebben meer circuits nodig met dit soort bochten. Het is een zeer opwindend rondje geworden”, meende de viervoudig wereldkampioen, die ondanks een kapotte motor in de eerste training toch de tweede sessie kon rijden in zijn opgekalefaterde Aston Martin.

George Russell van Williams noemde het racen een bijzondere ervaring. “Dit gaat absoluut een favoriet bij de coureurs worden. Het is heel glooiend en die kombochten zijn fantastisch. Het circuit is snel, vloeiend en je kunt je hier geen foutje veroorloven. Meer kunnen we niet wensen van een circuit.”

