Formule 1-coureurs vinden Max Verstappen de beste, Lewis Hamilton stemt niet mee

Raymond van Barneveld reageert na echec op WK darts: ‘Het duiveltje was weer even terug’

Raymond van Barneveld gaf geen enkel interview dinsdagavond nadat hij met 4-0 van Gerwyn Price had verloren in de derde ronde van het WK darts. De volgende ochtend is hij nog altijd in een downstemming, maar wil hij zijn verhaal toch doen. ,,Dat had ik vroeger niet gekund.”

13:34