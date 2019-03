Formule 1 gaat besparen in onder meer velgen en remmen

Oosterwijk schiet FC Twente naar overwin­ning tegen Den Bosch

29 maart ENSCHEDE - FC Twente heeft vrijdagavond in de strijd om het kampioenschap weer hele goede zaken gedaan. Den Bosch werd in de eigen Veste in een niet al te beste wedstrijd met 1-0 verslagen. De thuisploeg is inmiddels al zestien duels op rij ongeslagen.