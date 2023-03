Formule 1 in Australië | Vroeg uit de veren voor Max Verstappen en Nyck de Vries in Melbourne

Column Thijs Zonneveld | Cadeautje van Van Aert? Hij gunde Laporte Gent-Wevelgem omdat hij hem nodig heeft

Columnist Thijs Zonneveld keek vandaag nog even terug op de hegemonie van Jumbo-Visma gisteren in Gent-Wevelgem, en dan speciaal naar het geschenkje van Wout van Aert aan Christophe Laporte. ,,Wielrennen is geen individuele sport – en ook geen teamsport trouwens. Het is een mix van beide.”