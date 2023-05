Formule 1 in Miami | Max Verstappen ook op dag 2 in Florida pas laat in actie

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De winnaar luisterde vorig jaar naar de naam van Max Verstappen. Bij de allereerste Formule 1-race op het Miami International Autodrome rekende hij na een fraai duel af met Charles Leclerc. Dit seizoen krijgt de wereldkampioen vooral concurrentie van zijn eigen teamgenoot Sergio Pérez, die zijn achterstand in de strijd om het wereldkampioenschap heeft teruggebracht tot zes punten. Dat voedt de speculaties over een serieus gevecht tussen de Red Bull-collega’s om de titel .

De Grand Prix van Miami is de eerste van maar liefst drie races dit seizoen in de Verenigde Staten. Komend najaar wordt er gereden in Austin (22 oktober) en voor het eerst in ruim 40 jaar ook weer in Las Vegas (18 november).