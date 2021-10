Formule 1-kalender bevestigd: GP Zandvoort opnieuw in tweede helft van seizoen

Die kent eigenlijk geen verrassingen meer, veel was de afgelopen weken al uitgelekt. Opnieuw doet de Formule 1 een poging om tot een recordaantal van 23 races te komen. Dat was voor dit jaar ook de bedoeling, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk 22.



Tussen maart en november 2022 staan nu opnieuw 23 grands prix gepland, met een begin in Bahrein en een finish volgens de moderne traditie in Abu Dhabi. Races in Australië, Canada, Singapore en Japan staan weer geprogrammeerd. Zowel vorig jaar als dit jaar konden die niet doorgaan vanwege de pandemie en de strenge plaatselijke regelgeving. China, Sjanghai om precies te zijn, ontbreekt wel nog steeds op de agenda. Daarvoor in de plaats staan er opnieuw twee races in Italië gepland: Monza en Imola. Nieuw is Miami, naast Austin de tweede race in de Verenigde Staten.