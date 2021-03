Formule 1 keert terug in Azerbeidzjan, maar zonder publiek

Fucsovics in grillige partij langs Fokina

4 maart Marton Fucsovics heeft de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament bereikt. In de avondpartij in Ahoy in Rotterdam versloeg de Hongaarse nummer 59 van de wereld de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in twee sets: 6-3 6-2.