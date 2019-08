Formule 1 op rapport: Max en Hamilton top, Gasly flop

Ajax begint nieuwe Europese campagne met uitwed­strijd bij PAOK

8:34 Ajax begint vanavond (19.00 uur) het Europese avontuur met een uitwedstrijd bij PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag wil in het Toumba-stadion een goede uitgangspositie verdienen voor de return van volgende week in de Johan Cruijff ArenA.