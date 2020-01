Formule 1-team Racing Point gaat vanaf 2021 verder als Aston Martin

Aston Martin is voor het komende Formule 1-seizoen nog titelsponsor van Red Bull Racing, het team van Max Verstappen dat officieel Aston Martin Red Bull Racing. Daarvoor zou Red Bull zo'n 25 miljoen euro per jaar krijgen. Die samenwerking is aan het einde van 2020 dus ten einde.



Bij Racing Point staan Sergio Perez en Lance Stroll, de zoon van eigenaar Lawrence, onder contract. Aston Martin blijft voor zeker tien jaar aan het Formule 1-team verbonden.



Eerder ging nog het gerucht dat Lawrence Stroll het Formule 1-team van Mercedes zou willen overnemen. Het is nog onzeker of de wereldkampioen van afgelopen jaren door gaat in de koningsklasse van de autosport. Dat betekent ook dat de toekomst van Lewis Hamilton nog onduidelijk is. Het contract van de zesvoudig wereldkampioen loopt aan het einde van dit seizoen af.



Racing Point, voorheen Force India, is niet een van de rijkste teams in de Formule 1 en met de komst van miljardair Stroll kan het een forse financiële injectie krijgen. Sowieso betekent het aantrekken van Aston Martin veel op het gebied van uitstraling naar de sponsoren. De Engelse fabrikant van luxe auto's is een sponsormagneet.