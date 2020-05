Formule 1-topman: Twee races op hetzelfde circuit héél aantrekkelijk

Die veilige ‘biosfeer’ is niet op alle F1-decors te realiseren, maar de Red Bull Ring in Oostenrijk past volgens Brawn wel ideaal in dit plaatje. ,,Het is niet te dicht bij een metropool. Er is een lokaal vliegveld in de buurt, waar chartervluchten kunnen landen. En het circuit beschikt over een geweldige infrastructuur. Met motorhomes gaan we daar niet werken, maar alle catering is voor handen op het circuit. De logistieke uitdaging is om iedereen getest te krijgen, om vervolgens gezond verklaard de paddock in te mogen. Dus is het aantrekkelijk om daar niet één maar meteen twee weken te blijven, als we in staat blijken om de veilige biosfeer daar goed te beheersen.”