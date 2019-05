Formule 1 treurt om Lauda: ‘Moedig, spraakzaam en extreem grappig’

De Formule 1 is in rouw door de plotselinge dood van Niki Lauda. Op social media stromen de reacties binnen. ,,Je was een heel heel speciale man.‘’

,,Een groot verlies voor de sport en een leegte in ons hart’’, schrijft de Britse coureur Johnny Herbert op Twitter. ,,Moedig, spraakzaam en extreem grappig. Ik ga je missen rond de F1-paddock. Maar de legende van Niki Lauda zal voortleven, want je was een heel, heel speciale man. Bedankt voor alle herinneringen.

Voor Tom Coronel was Lauda een idool. ,,Niki Lauda mijn held, de poster boven mijn bed vergeet ik nooit toen ik nog een jongetje was. Dank voor al je eerlijkheid en vechtlust‘’, twittert de Nederlandse coureur.

Ook Giedo van der Garde is bedroefd door het nieuws. ,,Lauda was niet alleen een enorme inspiratie met de grootste comeback in sport tot nu toe, maar ook een unieke persoonlijkheid. Persoonlijk zal ik nooit vergeten dat hij in Melbourne voor me opkwam nadat mijn F1-carrière eindigde. Rust in vrede Niki.‘’

De Formule 1-organisatie noemt Lauda ‘voor altijd onsterfelijk.’ ,,De motorsport gemeenschap rouwt vandaag over het verwoestende verlies van een ware legende. De gedachten van iedereen bij de Formule 1 zijn bij zijn vrienden en familie.‘’