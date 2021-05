Formule 1: vanaf 2022 zes races gratis te zien, rest achter betaalmuur

Zes races per jaar, waaronder die op Zandvoort, zullen gratis worden aangeboden. Voor de overige moet worden betaald. Naar verluidt betaalt de Nordic Entertainment Group meer dan 100 miljoen euro voor drie seizoenen. Hoe Viaplay straks in de huiskamers komt, is nog niet duidelijk. Er wordt uitgezonden vanuit een studio in Amsterdam.

Nordic Entertainment maakt pas later bekend hoe duur abonnementen op het streamingplatform worden. Naast de Formule 1 wil Nordic Entertainment ook kijkers lokken met Duits voetbal. Viaplay heeft tot 2029 de exclusieve uitzendrechten op wedstrijden van de Bundesliga, de hoogste voetbalcompetitie in Duitsland.

De afgelopen acht jaar had Ziggo de rechten voor de Formule 1. De zender werd nu overboden. Of de boegbeelden van die zender, zoals commentator Olav Mol en analyticus Robert Doornbos, meeverhuizen naar de Nordic Entertainment Group, is onbekend. Het verliezen van de rechten is een aderlating voor Ziggo, dat veel abonnees trok met de Formule 1-uitzendingen.

Formule 1-commentator Olav Mol kreeg eerder deze week al een belletje van de ceo van Ziggo Sport over de verloren strijd. ,,Het is niet leuk, laten we dat voorop stellen. Maar er is één ding heel belangrijk nu: dat er continuïteit voor de fans komt.”

Of Mol volgend jaar mag aanblijven als commentator is dus nog onduidelijk. ,,Ik ben nog niet klaar met het spelletje, maar misschien is het spelletje wel klaar met mij. Al hoop ik van niet natuurlijk.” Volgens hem is Ziggo beslist niet uit de gratie gevallen bij de Formule 1. ,,We hebben niets dan lof gekregen de afgelopen jaren. Nee, ik denk dat het uiteindelijk om de harde knikkers draait. Ik weet dat Ziggo een heel serieus bod heeft gedaan, maar dat het bedrag in het niet viel bij het bod van de winnende partij.”

