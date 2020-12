Formule 1-weekend op Zandvoort krijgt ook vrouwenrace

Opoffe­rings­ge­zind­heid staat symbool voor de stunt van FC Twente in de Johan Cruijff Arena

7 december AMSTERDAM - Winnen van Ajax in Amsterdam is een zeldzaamheid. FC Twente moest er zelfs vijftien jaar op wachten. Zaterdag was het weer zo’n dag die in de herinnering blijft. De Twentse winst (2-1) was een ware stunt.