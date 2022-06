Formule 1 weert ongevaccineerde oud-wereldkampioen Rosberg op circuits

Waterpolo: De Mors daalt ondanks winst af naar derde divisie

De mannen van De Mors hebben met een overwinning afscheid genomen van de tweede divisie. De 8-5 zege in eigen huis tegen ZVVS was echter niet voldoende om de 18-8 nederlaag in de uitwedstrijd te compenseren. Daardoor degradeert de Rijssense ploeg naar de derde divisie.

8 juni