Formule 1 wil geen overlap met uitvaart prins Philip

Door de kwalificatie met een uur te vervroegen naar 14.00 uur is er geen overlap met de uitvaartdienst in St George’s Chapel in Windsor Castle.



De race in Italië is de tweede van het seizoen in de Formule 1. Max Verstappen veroverde eind maart in de openingsrace in Bahrein poleposition in de kwalificaties. De Nederlander van Red Bull eindigde in de race als tweede achter zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.