'Formule 1 wil GP van Nederland op stratencircuit in Amsterdam of Rotterdam'

De organisatie achter de Formule 1 wil graag de Grand Prix van Nederland nieuw leven inblazen. Deze race zou echter niet op Zandvoort of Assen verreden moeten worden, maar op een stratencircuit in Amsterdam of Rotterdam.

Volgens Motorsport zou de commerciële baas van de Formule 1, Sean Bratches, al verkennende bezoeken aan Nederland hebben gebracht om te zien wat er hier moet gebeuren. Vooral Amsterdam spreekt de eigenaren van de F1, Liberty Media, erg aan, maar dat kan qua logistiek erg lastig worden. Daarom zou ook Rotterdam in beeld zijn.



Dankzij de prestaties van Max Verstappen heeft de populariteit van de Formule 1 een enorme vlucht genomen in Nederland. De laatste Grand Prix op onze bodem dateert alweer van 1985, destijds werd er gereden op het circuit van Zandvoort. Dat circuit stond van 1952 tot en met 1985 op de kalender in de koningsklasse van de autosport.

Het circuitpark in Noord-Holland voert dit jaar al een haalbaarheidsonderzoek uit om te zien of het de Formule 1 terug kan halen naar Nederland. Eigenaar van het circuit prins Bernhard Junior lobbyt al flink om het mogelijk te maken. Tijdens de Racedagen met Max Verstappen komen al meer dan 100.000 mensen richting het circuit. ,,Een GP in Nederland. Dat zou wel écht supermooi zijn", gaf Verstappen eerder al aan. ,,Voor eigen publiek rijden, dat blijft toch altijd het mooiste. Als je dat enthousiaste publiek ziet, dat massaal voor jou gekomen is. Ja, dat geeft je gewoon energie.''