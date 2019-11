Formule 1 wil in elf jaar naar nul CO2-uitstoot

,,Onze toewijding aan wereldwijde milieubescherming is cruciaal”, verklaarde voorzitter Jean Todt van de internationale autosportfederatie FIA.

Een ‘groenere’ en duurzame Formule 1 moet bereikt worden door onder meer de logistiek en het reizen ‘ultra-efficiënt’ te maken. Recycling is het grote woord bij de exploitatie van kantoren, faciliteiten en fabrieken die werkzaam zijn binnen de Formule 1.

In 2025 moet alle grands prix en aanverwante evenementen duurzaam zijn. Dat betekent bijvoorbeeld geen eenmalig gebruik van plastic en milieuvriendelijke manieren voor de toeschouwers om naar de circuits te komen.

,,Met de eerste duurzaamheidsstrategie van Formula One erkennen we de cruciale rol die alle organisaties moeten spelen bij het aanpakken van het wereldwijde klimaatprobleem. Het is een ambitieus, maar haalbaar plan”, aldus Formule 1-baas Chase Carey. De Formule 1 werkte een jaar aan het milieuplan samen met de FIA, de automerken, renstallen, organisatoren van de races en milieudeskundigen.