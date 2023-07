Formule 1 | Zo laat komt Max Verstappen in actie bij de Grand Prix van Hongarije

Na zes overwinningen op rij arriveert Max Verstappen als de absolute favoriet in Hongarije. Vorig jaar was hij hier ook al de snelste in een indrukwekkende inhaalrace, nadat hij vanaf een tiende plek startte. Lewis Hamilton is met acht overwinningen recordhouder op het circuit in Boedapest. De laatste keer dat hij won in Hongarije was in 2020. In 2021 passeerde Esteban Ocon na een chaotische race als eerste de streep op de Hungaroring. Hij boekte daarmee zijn eerste en tot nu toe enige overwinning in de Formule 1.