Formule 2 vernoemt talentprijs naar omgekomen Anthoine Hubert

De Chinees Guanyu Zhou is de eerste winnaar van de Anthoine Hubert Award, als de ‘rookie’ (nieuwkomer) van het jaar in de Formule 2. Zhou eindigde als debutant op de zevende plaats in het klassement van de raceklasse die werd gewonnen door Nyck de Vries. De Chinees reed vijf keer naar het podium. Zhou zit in het opleidingsprogramma van het Formule 1-team Renault, waar Hubert ook toe behoorde.