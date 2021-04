Formule E heeft kalender rond met races in Mexico en New York

De Formule E heeft zijn kalender voor dit jaar helemaal rond. Vijftien races in acht verschillende steden telt het zevende seizoen in het officiële wereldkampioenschap van de elektrische sportwagens. De vooruitstrevende autosportklasse doet drie continenten aan.

Vier races zijn inmiddels al verreden: twee in Diriyah (Saudi-Arabië) en twee in Rome. Nyck de Vries won eind februari in zijn elektrische Mercedes de eerste race van het seizoen.



Valencia is de volgende halte met twee races op 24 en 25 april. Dan volgt de E-Prix van Monaco op 8 mei. Nieuw op de kalender zijn twee races in het Mexicaanse Puebla op 19 en 20 juni. De organisatie kan niet terecht op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico City, omdat het circuit dienst doet als tijdelijk veldhospitaal.

New York is gastheer van ronde tien en elf, met een stratencircuit in Red Hook, Brooklyn als decor. Vervolgens keert de Formule E terug naar Europa voor twee races in Londen (24 en 25 juli) en de finale races in Berlijn (14 en 15 augustus).

De Vries en Robin Frijns zijn de Nederlandse deelnemers in de Formule E. Frijns staat na de eerste vier races derde in het kampioenschap, De Vries vijfde. De Brit Sam Bird is de leider.