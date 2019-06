Forse schade bij Red Bull door hoge kerbstones: 275.000 euro

Pro-actief Ten Hag wil selectie intact houden: ‘We vechten voor elke speler’

14:40 Op de voorlaatste dag van het trainingskamp in De Lutte is Ajax-trainer Erik ten Hag strijdbaar. Aan vrijwel elke basisspeler van de club wordt getrokken. ,,Maar we vechten voor elke speler”, zegt de oefenmeester in Hotel De Bloemenbeek waar Ajax deze week verblijft en zaterdag nog een oefenwedstrijd speelt tegen de Deense club Aalborg.