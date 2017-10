Forse stijging aantal leden meiden- en vrouwenvoetbal

PH uit Almelo krijgt sponsorgeld voor elk doelpunt, maar scoort te vaak

10:31 ALMELO - Het eerste team van PH uit Almelo krijgt voor elk doelpunt een premie van sponsoren. In totaal circa 42 euro per gescoorde treffer. Maar er is één probleem: de ploeg is veel te goed voor de vierde klasse waarin ze speelt en dreigt de sponsoren blut te spelen.