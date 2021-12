Fotoserie | Het kampioensjaar van Max Verstappen in foto's

Het afgelopen Formule 1-jaar had werkelijk alles. Drama van begin tot eind en een kolkende wereldtitelstrijd, waarin Max Verstappen in de allerlaatste ronde wist af te rekenen met zijn grote rivaal Lewis Hamilton. Een fotoserie langs alle GP's, met een Nederlandse wereldkampioen als gedroomd eindresultaat.

Verstappen grijpt naast zege in openingsrace na zinderend duel

Bij de seizoenstart in Bahrein zetten Max Verstappen en Lewis Hamilton meteen de toon voor de bloedstollende titelstrijd die komen ging. De Nederlander kwam in de zandbak dicht bij de overwinning maar ging bij zijn ultieme inhaalactie buiten de lijnen, moest van het team de positie teruggeven en dat kostte hem uiteindelijk de winst. ,,Had me maar laten rijden, ik had liever een straf van vijf seconden opgelopen en op die manier verloren dan nu op deze manier tweede te worden”, sprak Verstappen tegen zijn team over de boordradio.

Soevereine Max wint glijspektakel op Imola

De Grand Prix van Emilia-Romagna had werkelijk alles. Het begon allemaal met een pittige bui vlak voor de start. Wat volgde was een race vol glijpartijen, crashes, uitvallers, twee safety cars en die steeds maar terugkerende vraag: is de baan al droog voor slicks? Verstappen verschalkte polesitter Hamilton in de eerste bocht, maar zonder licht contact ging dat niet. Voor het eerst won de Red Bull-coureur in Italië, waar hij tot dan vooral pech had gekend in zijn F1-loopbaan.

Portugal: Hamilton wint boeiende strijd

Met de inzet van beide coureurs hield Mercedes Verstappen van de zege in Portimão. Een moeilijk weekend, maar met een tweede plaats tekende de Nederlander wel voor het maximale resultaat.

Bloedstollend bandengevecht in Barcelona

Een perfecte start leek voor Verstappen de voorbode op zijn tweede zege van het jaar. Maar via een uitgekiende tactiek was Hamilton hem in de Grand Prix van Spanje toch de baas. Mercedes was, zoals de Nederlander al een beetje vreesde, te snel. En zo werd het 3-1, in plaats van 2-2.

Historische dubbelslag in woonplaats Monaco

In de straten van Monaco schreef Verstappen in mei Nederlandse autosportgeschiedenis. Nooit eerder leidde een landgenoot in het wereldkampioenschap Formule 1. Titelrivaal Hamilton werd zevende in een race die al vóór de start werd getekend. Polesitter Charles Leclerc merkte op weg naar de grid dat zijn versnellingsbak niet in orde was en dus kreeg Verstappen de voorste startplek cadeau in het prinsdom.

Verstappen én Hamilton vallen uit, Pérez wint in Bakoe

Een droom van een Grand Prix transformeerde voor Verstappen én Hamilton in een nachtmerrie. Al bijna zeker van de zege ruïneerde een klapband alles voor de Nederlander, maar de schade bleef beperkt omdat zijn titelconcurrent zich vergaloppeerde bij de herstart. Winnaar na de bizarre ontknoping? Sergio Pérez.

Weergaloze Verstappen klopt Hamilton na late inhaalactie

Zelfs een fout bij de start kon Verstappen niet van de winst afhouden in de Grand Prix van Frankrijk. Met een uitgekiende tactiek van het team, en zelf anderhalf uur lang vol gas geven, wist hij de slopende race alsnog te winnen. De winnende inhaalmanoeuvre op Hamilton: anderhalve ronde voor het eind.

Burn out in Stiermarken

Twee zeges op rij, wéér een primeur voor Verstappen in zijn Formule 1-carrière. Op de thuisbaan van werkgever Red Bull Racing leidde hij van start tot finish, om zijn voorsprong op Hamilton te vergroten naar 18 punten (156 om 138). Na afloop werd Verstappen om veiligheidsredenen nog berispt omdat hij met een burn out zijn overwinning vierde. ,,Je moet toch ook een beetje jezelf kunnen zijn, hier. Ik vond die burn out wel tof. En de fans zijn er dol op. Maar ik zal het niet meer doen.”

Historische hattrick in Oostenrijk

Als allereerste Formule 1-coureur ooit won Verstappen deze zomer drie zondagen op rij een Grand Prix. Op fenomenale wijze voltooide hij, op een nog oranje gekleurdere Red Bull Ring dan een week eerder, zijn bijzondere hattrick. In het WK deelde hij een gigantische klap uit aan Hamilton, die slechts vierde werd.

Botsing met Hamilton eindigt voor Max in het ziekenhuis

Nog een stukje historie, want Verstappen wist de eerste sprintrace uit de F1-geschiedenis te winnen op Silverstone. Heel anders liep de hoofdrace de volgende dag voor hem af. Nadat Hamilton vanaf P2 beduidend beter vertrok, lag de leidende positie van de Nederlander onder druk. Hij moest in de openingsronde in elke bocht een aanval van zijn Britse rivaal afslaan, voordat het in Copse Corner misging. Verstappen moest na de klap met een impact van 51 G-krachten voor onderzoek naar het ziekenhuis, Hamilton won ondanks een straf van tien seconden. Tot ongenoegen van Max vierde Hamilton de overwinning met zijn thuisfans. De verhoudingen stonden nog maar eens op scherp.

Verstappen zwaar de dupe in Hongarije, Hamilton neemt leiding over

Op de Hungaroring verliep met name de start chaotisch. Valtteri Bottas reed in de eerste bocht van achteren in op de auto van Lando Norris, waarna beide coureurs in aanraking kwamen met Verstappen en diens teamgenoot Sergio Pérez. Max moest verder met een flink beschadigde auto en werd uiteindelijk negende. Door al het tumult én een in bloedvorm verkerende teamgenoot Fernando Alonso, werd Esteban Ocon de grote man in Hongarije. Met P2 nam Hamilton het stokje bovenaan de WK-stand weer over.

Verstappen mag zich winnaar noemen na verregende dag in Spa

De Grand Prix van België viel in augustus compleet in het water. Na ruim drie uur wachten in de regen zagen de verkleumde en doorweekte fans de coureurs een paar rondjes achter de safety car afwerken op het circuit van Spa-Francorchamps. De van pole begonnen Verstappen werd als winnaar uitgeroepen en scoorde de helft van het normale aantal WK-punten.

Verstappen slaat in Zandvoort voor uitzinnige menigte dubbelslag

De druk van een hele natie op zijn schouders remde Verstappen niet af. In een oranje gekleurd Zandvoort liet de (toen nog) 23-jarige raceheld zich niet piepelen door de tandem van Mercedes, voor eigen volk greep hij zijn eerste thuiszege én weer de leiding in het wereldkampioenschap.

Verstappen landt bovenop Hamilton in Monza

Het één-tweetje van McLaren, bijna niemand had het erover na de GP van Italië. Het was de dag die je wist dat zou komen in een verhit kampioenschap. In Monza was het zo ver: Verstappen en Hamilton klapten er samen af. De Limburger dacht zijn Britse medestrever buitenom te kunnen pakken met een late inremactie, maar kwam bedrogen uit. Bovenop elkaar eindigden de twee titelrivalen in de grindbak en het leverde beelden voor de eeuwigheid op. Verstappen werd door de wedstrijdleiding overigens als schuldige aangewezen, terwijl de halo nog maar eens zijn nut bewees.

Regen schiet Verstappen in slotfase te hulp

De GP van Rusland begon voor Verstappen helemaal achteraan de grid. Hij had ervoor gekozen een motorwissel toe te passen en wist wat hem te doen stond: inhalen. Zijn voortvarende opmars van achteruit stopte halverwege, maar daar kwam de regen als redding. In een chaotische slotfase waarin Norris gokte en verloor, belandde Verstappen achter winnaar Hamilton alsnog op P2. Hij verloor de leiding in het WK, maar beperkte uiteindelijk toch de schade.

Goede dag door miskleun Mercedes

Wat op voorhand een zwaar weekeinde leek te worden voor Verstappen in Turkije, pakte dan toch weer heel aardig uit. Op Istanbul Park zat er voor de Nederlander niet meer in dan de tweede plek, Bottas was op een continu vochtige baan te snel in zijn Mercedes. Maar Hamilton moest het na een late en onlogische bandenwissel doen met een vijfde plek en zo liep een in het wit gehulde Verstappen (ter ere van motorleverancier Honda) weer wat puntjes weg in de WK-stand.

Zinderende apotheose in Austin: Verstappen slaat aanval Hamilton af

De GP van Amerika draaide uit op een soort miniversie van het lopende WK. Wisselende kansen, minutieuze verschillen en het venijn in de staart, zoals de thriller al maanden boeide. Met Verstappen als de slimste en de snelste, maar het scheelde niks.

Foutloze Mexicaanse zege

In Mexico-Stad sloeg Verstappen opnieuw een belangrijke slag in het wereldkampioenschap. De Nederlander greep in de eerste bocht de leiding en Hamilton zag hem nooit meer terug. Niet meer dan enkele honderden meters bleef de GP van Mexico spannend, wat volledig op het conto van Verstappen was toe te schrijven. Samen met thuisfavoriet Pérez en een uitzinnig publiek vierde de voorman van Red Bull Racing het feestje.

Hamilton met inhaalrace voor de eeuwigheid

Hamilton kreeg de afgelopen twee races een tik op de kin van Verstappen. Maar ondanks twee straffen, één voor een motorwissel en één omdat hij met een ‘illegale’ achtervleugel reed, sloeg hij in Brazilië hard terug. De Brit stond op eenzame hoogte en maakte de ultieme inhaalrace compleet door in de slotfase voorbij te gaan aan Verstappen. Zonder slag of stoot ging dat niet, over de actie van de Red Bull-coureur in ronde 48 werd nog weken nagepraat. Als de Oostenrijkers nog niet in een koude oorlog verwikkeld waren met Mercedes, waren ze dat nu wel.

Oppermachtige Hamilton wint in Qatar en hijgt Verstappen in de nek

Schade beperkt na een gridstraf, met de tweede plaats én een bonuspuntje (snelste ronde) achter de veel te rappe Hamilton. Dat was het verhaal van Verstappen in Doha, waar zijn Britse rivaal domineerde en nog wat puntjes dichterbij kroop in de WK-stand. Met een voorsprong van 8 punten ging Verstappen naar Saoedi-Arabië.

Hamilton na knotsgekke race naast Verstappen, WK krijgt zinderende climax

Controverse van start tot de finish, tijdstraffen, geduw en getrek, kemphanen Verstappen en Hamilton maakten elkaar 50 ronden het leven zuur in Saoedi-Arabië. Hamilton greep na veel gedoe de zege én het bonuspunt. Dat betekende dat beide titelkandidaten met exact evenveel WK-punten op zak (369,5) naar Abu Dhabi trokken.

Sensationeel slotstuk in Abu Dhabi: Verstappen is wereldkampioen!

En in Abu Dhabi bleef het spannend tot aan de laatste ronde. De Limburger was 57 rondes lang niet opgewassen tegen Hamilton, maar wist de Britse recordkampioen na een safety car in de slotronde alsnog voorbij te steken. Zo eindigde een verhit WK met veel controverse, maar dat deerde Verstappen niet. Hij kroonde zich tot de allereerste Nederlandse wereldkampioen en wilde dat maar wat graag weten!

