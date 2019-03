Foutloze openingsdag voor Schulting

de ballen verstand ‘Henk Spaan is niet zo'n fan van Erik ten Hag’

11:03 ENSCHEDE - Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde bespreken alles rondom Heracles en FC Twente in de wekelijkse rubriek De Ballen Verstand. Bij FC Twente: wie staat er vrijdagavond rechtsback in het uitduel bij TOP Oss. En bij Heracles: er is kritiek op het beleid van de club. Is dat terecht?